Авиакомпания S7 откроет чартеры в три страны

Авиакомпания будет перевозить отдельные категории пассажиров.

В середине октября Россия заявила о возобновлении полетов из Москвы в Белград, в кубинские города Кайо-Коко и Санта-Клара, а также в Токио. В японскую столицу добраться самолетом можно будет также из Владивостока, пишет «Газета.ру».

