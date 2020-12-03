Авиакомпания S7 откроет чартеры в три страны

Авиакомпания S7 в декабре откроет чартерные рейсы в Германию, Австрию и на Кипр. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авиакомпания «Победа» возобновит полёты в Германию с 26 декабря

Авиакомпания будет перевозить отдельные категории пассажиров.

В середине октября Россия заявила о возобновлении полетов из Москвы в Белград, в кубинские города Кайо-Коко и Санта-Клара, а также в Токио. В японскую столицу добраться самолетом можно будет также из Владивостока, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новсти/Александр Гальперин
ТЕГИ:Авиаперелеты
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