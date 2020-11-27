Авиакомпания «Победа» возобновит полёты в Германию с 26 декабря

Лоукостер «Победа» объявил о планах возобновить рейсы в Германию, приостановленные из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В сообщении говорится, что полёты возобновятся в конце декабря. Начиная с 26 декабря из Москвы можно будет улететь в Кёльн, а с 27 декабря - в Берлин. Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям, соответственно. Продажа билетов открыта.

В компании отметили, что регулярное авиасообщение между Россией и Германией всё ещё закрыто, поэтому рейсы будут «грузопассажирскими», на которые допускаются определенные категории граждан, имеющие разрешение на въезд на территорию Германии.

Из-за панедмии коронавируса России приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж в марте 2020 года. Летом полёты были частично возобновлены: можно улететь в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу.

Ранее служба гражданской авиации Венесуэлы объявила об открытии авиасообщения с Россией с 23 ноября. Полёты между Каракасом и Москвой с венесуэльской стороны будет выполнять авиакомпания «Конвиаса».

