Еще 71 человек с коронавирусом скончался в Москве
19 мая 202000:57
Столичный оперштаб сообщил о смерти еще 71 человека среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число летальных исходов в столице составило 1 651.
Отмечается, что у всех скончавшихся был положительный тест на коронавирус, а также была диагностирована пневмония. В оперштабе подчеркнули важность соблюдения самоизоляции до 31 мая.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Москве и области снизилась в 4-5 раз циркуляция коронавируса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru