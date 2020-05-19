Еще 71 человек с коронавирусом скончался в Москве

Столичный оперштаб сообщил о смерти еще 71 человека среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице составило 1 651.

Отмечается, что у всех скончавшихся был положительный тест на коронавирус, а также была диагностирована пневмония. В оперштабе подчеркнули важность соблюдения самоизоляции до 31 мая.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Москве и области снизилась в 4-5 раз циркуляция коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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