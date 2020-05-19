В Роспотребнадзоре заявили о снижении уровня циркуляции коронавируса в Москве

Директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил о снижении циркуляции коронавируса в Москве и Подмосковье в 4-5 раз. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Акимкина, в столице уровень циркуляции сегодня составляет 2,6%, в области - 3,8-3,9%. Он отметил, что о снижении циркуляции свидетельствует также отсутствие прироста заразившихся, несмотря на увеличение объемов тестирования.

По мнению представителя Роспотребнадзора, в столице наблюдается тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации.

За прошедшие сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса, 91 пациент скончался, 2836 человек вылечились.

