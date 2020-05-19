В Роспотребнадзоре заявили о снижении уровня циркуляции коронавируса в Москве
Директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил о снижении циркуляции коронавируса в Москве и Подмосковье в 4-5 раз. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Акимкина, в столице уровень циркуляции сегодня составляет 2,6%, в области - 3,8-3,9%. Он отметил, что о снижении циркуляции свидетельствует также отсутствие прироста заразившихся, несмотря на увеличение объемов тестирования.
По мнению представителя Роспотребнадзора, в столице наблюдается тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации.
За прошедшие сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса, 91 пациент скончался, 2836 человек вылечились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru