ЕС закроет границы с Британией с 1 января из-за пандемии

ЕС закроет границ с Великобританией с 1 января из-за пандемии, так как с этого момента страна не будет членом ЕС, сообщает ТАСС.



С начала следующего года на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения впоследствии.

Неделю назад глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант COVID-19, который может быть связан с быстрым распространением заболевания в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. В субботу премьер-министр Борис Джонсон объявил, что новый штамм может быть на 70% более заразен. Вместе с тем, британские эксперты пока не нашли подтверждений большей летальности новой разновидности вируса. После новостей из Великобритании авиасообщение с королевством приостановили более 20 стран, включая Россию.

В настоящее время соглашение о выходе Великобритании из ЕС не достигнуто. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал готовиться к Brexit без торгового соглашения. Премьер сообщил министрам, что возмутительные, по его мнению, требования ЕС «толкают переговоры на край пропасти».

Великобритания покинула Евросоюз 1 февраля 2020 года после трёх лет переговоров. До конца текущего года между ЕС и государством будет действовать переходный период, на Великобританию продолжат распространяться все европейские нормы. До 1 января следующего года британские власти должны определить формат новых отношений и правила торговли с Евросоюзом. Если Великобритания и ЕС не придут к соглашению к началу 2021 года, их отношения будут регулироваться по правилам Всемирной торговой организации (ВТО).



Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в эфире НСН рассказала, что ждет Великобританию и Евросоюз в случае отсутствия соглашения.

