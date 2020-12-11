«Будет ударом». В РАН оценили Brexit без торгового соглашения
Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН в эфире НСН рассказала, что провал переговоров между Евроосюзом и Великобританией станет ударом для Франции, Бельгии и Дании.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал готовиться к Brexit без торгового соглашения. Премьер сообщил министрам, что возмутительные, по его мнению, требования ЕС «толкают переговоры на край пропасти».
Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в эфире НСН рассказала, что ждет Великобританию и Евросоюз в случае отсутствия соглашения.
«Тогда с 1 января взаимная торговля будет вестись по правилам ВТО. Это значит, что товары и услуги будут обложены тарифами. Это невыгодно ни Британии, ни Евросоюзу. Всё подорожает и первое время будут проблемы с прохождением таможни. Эксперты отмечают, что даже при отлаженном процессе будут очереди на границе Британии. Кроме того, европейские страны потеряют свободный доступ к акватории Британии, а значит, и к вылову рыбы. Это будет большим ударом по Франции, Бельгии, Дании», - отметила она.
Бабынина оценила, останется ли Лондон финансовой столицей мира.
«Лондон функционирует вне зоны евро. Какие-то потери он понесет, безусловно, но в целом все останется как прежде. Просто Лондону придется переформатироваться под остальной мир, а не под ЕС», - считает она.
Политолог также рассказала, остаются ли шансы заключить соглашение.
«Есть несколько пунктов, по которым существуют принципиальные расхождения, и позиции сблизить не получается даже на самом высоком уровне переговоров. Поэтому прогнозировать пока сложно», - заключила она.
Великобритания покинула Евросоюз 1 февраля 2020 года после трёх лет переговоров. До конца текущего года между ЕС и государством будет действовать переходный период, на Великобританию продолжат распространяться все европейские нормы.
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