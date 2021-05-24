ЕС вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

Евросоюз вызвал постоянного представителя Белоруссии при ЕС Александра Михневича после инцидента в Минске с самолетом авикомпании Ryanair. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы объединения, которое было распространено в понедельник в Брюсселе.

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В нем указывается, что в ЕС осуждают действия Минска по экстренной посадке гражданского самолета и задержанию «его пассажира Романа Протасевича, независимого белорусского журналиста и активиста».

Ранее сегодня по поводу реакции Европы на инцидент с самолетом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.

После экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, ряд стран Европы и США потребовали запретить полеты над воздушным пространством Белоруссии. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец рассказал НСН, что если к этим странам примкнет Украина и решение о запрете будет принято, то это может отнять у россиян самый короткий «кривой путь» на Украину.

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ФОТО: pxhere.com
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