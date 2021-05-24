ЕС вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair
Евросоюз вызвал постоянного представителя Белоруссии при ЕС Александра Михневича после инцидента в Минске с самолетом авикомпании Ryanair. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы объединения, которое было распространено в понедельник в Брюсселе.
В нем указывается, что в ЕС осуждают действия Минска по экстренной посадке гражданского самолета и задержанию «его пассажира Романа Протасевича, независимого белорусского журналиста и активиста».
Ранее сегодня по поводу реакции Европы на инцидент с самолетом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.
После экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, ряд стран Европы и США потребовали запретить полеты над воздушным пространством Белоруссии. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец рассказал НСН, что если к этим странам примкнет Украина и решение о запрете будет принято, то это может отнять у россиян самый короткий «кривой путь» на Украину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- ЕС вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair
- Вильфанд рассказал, что снег может выпасть в Москве даже в июне
- Греция предложила расширить авиасообщение с Россией
- Росавиация оценила ситуацию с полётами российских авиакомпаний над Белоруссией
- МИД Литвы рекомендовал согражданам покинуть Белоруссию
- Европейские авиакомпании прекратили полёты над Белоруссией
- Депутаты Европарламента призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией
- Лукашенко разрешил ограничивать работу связи в случае угрозы безопасности
- Песков заявил, что военные совещания Путин проведёт в Сочи
- Песков: заявил, что Кремлю неизвестно о задержании россиянки после посадки самолета Ryanair
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru