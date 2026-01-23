ЕС выделил €10 млн на формирование трибунала над российскими чиновниками
23 января 202602:30
Европейский союз выделил €10 млн на формирование трибунала над российскими чиновниками «за их роль» в конфликте на Украине, сообщила в соцсети X глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«Они должны быть привлечены к ответственности», — написала она, указав что «безнаказанности быть не может».
Дипломат также указала аккаунт генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, добавив, что с организацией «приятно подписывать контракт».
Ранее Каллас призвала США не отвлекаться от Украины на Гренландию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
