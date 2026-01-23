ЕС выделил €10 млн на формирование трибунала над российскими чиновниками

Европейский союз выделил €10 млн на формирование трибунала над российскими чиновниками «за их роль» в конфликте на Украине, сообщила в соцсети X глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за враждебности к РФ

«Они должны быть привлечены к ответственности», — написала она, указав что «безнаказанности быть не может».

Дипломат также указала аккаунт генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, добавив, что с организацией «приятно подписывать контракт».

Ранее Каллас призвала США не отвлекаться от Украины на Гренландию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры