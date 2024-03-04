Министры энергетики ЕС поддержали продление ограничений на потребление газа

Государствам, входящим в ЕС, рекомендовано «продолжать поддерживать потребление газа на 15% ниже относительно средних показателей за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2022 года».

«Совет ЕС достиг политического соглашения о рекомендации продлить скоординированное добровольное сокращение потребления газа до 31 марта 2025 года», - говорится в сообщении Совета ЕС.

Ранее в компании «Газпром» заявили, что потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья за 11 месяцев 2023 года упало до уровня 1996 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

