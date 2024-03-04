Министры энергетики ЕС поддержали продление ограничений на потребление газа
Министры энергетики стран Евросоюза согласились ещё на один год продлить требования о добровольном снижении потребления газа, сообщает ТАСС.
Государствам, входящим в ЕС, рекомендовано «продолжать поддерживать потребление газа на 15% ниже относительно средних показателей за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2022 года».
«Совет ЕС достиг политического соглашения о рекомендации продлить скоординированное добровольное сокращение потребления газа до 31 марта 2025 года», - говорится в сообщении Совета ЕС.
Ранее в компании «Газпром» заявили, что потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья за 11 месяцев 2023 года упало до уровня 1996 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США
- В Киеве отказались вести переговоры с Россией о продлении транзита газа
- ВЦИОМ: Порядка 80% россиян собираются прийти на выборы президента России
- В России объемы выдачи автокредитов выросли на 77%
- Шольц пояснил, почему он против передачи Украине ракет Taurus
- Ещё одного боевика ищут в Ингушетии после штурма в Карабулаке
- Жительница США выиграла в лотерею $1 млн в свой день рождения
- Министры энергетики ЕС поддержали продление ограничений на потребление газа
- Глава МАГАТЭ посетит Россию 5 марта
- Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,84 млрд евро за приложение Apple Music
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru