Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что рост цен на газ в Европе в 2022 году был спровоцирован действиями России, сообщает ТАСС.
Выступая на съезде Социал-демократической партии, он выразил мнение, что из-за этого европейские страны «недосчитались 120 млрд кубометров газа».
«Именно российский президент остановил поставки газа по работающему газопроводу... Цены на энергетику выросли повсюду», - заключил Шольц.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Евросоюз запутался в собственных санкциях и их юридических последствиях. в результате из-за огромного количества различных ограничений не удается вернуть турбины Siemens для «Северного потока», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru