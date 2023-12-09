Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что рост цен на газ в Европе в 2022 году был спровоцирован действиями России, сообщает ТАСС.

Канада восстановила ограничения в отношении турбин для «Северного потока»

Выступая на съезде Социал-демократической партии, он выразил мнение, что из-за этого европейские страны «недосчитались 120 млрд кубометров газа».

«Именно российский президент остановил поставки газа по работающему газопроводу... Цены на энергетику выросли повсюду», - заключил Шольц.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Евросоюз запутался в собственных санкциях и их юридических последствиях. в результате из-за огромного количества различных ограничений не удается вернуть турбины Siemens для «Северного потока», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссийский ГазГерманияШольц

Горячие новости

Все новости

партнеры