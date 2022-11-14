ЕС расширил санкции против Ирана из-за поставок России беспилотников

Страны Запада утверждают, что Иран поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. В свою очередь, Москва и Тегеран обвинения опровергали. Глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала военной спецоперации на Украине.

Ранее ЕС ввел санкции против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников.



