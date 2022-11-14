ЕС расширил санкции против Ирана из-за поставок России беспилотников

Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за якобы поставок России беспилотников, которые та использует в боевых действиях на Украине. Как следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа, в список добавлены два гражданина Ирана и две иранские организации, которых обвиняют в «подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины».

Иран объяснил свою позицию по конфликту на Украине

Страны Запада утверждают, что Иран поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. В свою очередь, Москва и Тегеран обвинения опровергали. Глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала военной спецоперации на Украине.

Ранее ЕС ввел санкции против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников.


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Фото: commons.wikimedia.org
ТЕГИ:БеспилотникиСанкции ЕСИран
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