Иран объяснил свою позицию по конфликту на Украине

Власти Ирана объяснили свою позицию по конфликту на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Иран расширил санкции против Евросоюза

В МИД страны заявили, что позиция Ирана основывается на принципе отказа отправки оружия сторонам конфликта. В ведомстве заявили, что готовы к встрече с военными экспертами по вопросу обвинения в поставках РФ беспилотников.

Военная операция России на территории Украины длится уже более восьми месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:Иран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры