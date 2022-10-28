Иран объяснил свою позицию по конфликту на Украине
Власти Ирана объяснили свою позицию по конфликту на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
В МИД страны заявили, что позиция Ирана основывается на принципе отказа отправки оружия сторонам конфликта. В ведомстве заявили, что готовы к встрече с военными экспертами по вопросу обвинения в поставках РФ беспилотников.
Военная операция России на территории Украины длится уже более восьми месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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