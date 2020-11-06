ЕС продлил санкции в отношении Турции

Евросоюз продлил еще на год, до 12 ноября 2021 года, санкции в отношении Турции, связанные с ее незаконной деятельностью в Средиземном море. Кроме того, в заявлении Совета ЕС говорится, что в отношении Анкары могут быть введены дополнительные ограничительные меры.

Речь идет о несанкционированном бурении Турцией скважин в Восточном Средиземноморье.

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На данный момент в санкционный список внесены два представителя Турции, сообщает ТАСС.

Ранее французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан осудил резкие высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Франции и ее руководства, допустив возможность санкций в отношении Турции. Дипломатический скандал между двумя странами разгорелся из-за убийства студентом-мусульманином парижского учителя Самюэля Пати.

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ФОТО: pxhere.com
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