ЕС продлил санкции в отношении Турции

Евросоюз продлил еще на год, до 12 ноября 2021 года, санкции в отношении Турции, связанные с ее незаконной деятельностью в Средиземном море. Кроме того, в заявлении Совета ЕС говорится, что в отношении Анкары могут быть введены дополнительные ограничительные меры.

Речь идет о несанкционированном бурении Турцией скважин в Восточном Средиземноморье.