МИД Франции допустил санкции против Турции

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан осудил резкие высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Франции и ее руководства, допустив возможность санкций в отношении Турции, передает «Интерфакс».

Он заявил, что Эрдоган выступает с заявлениями, полными ненависти и призывами к насилию. «Это направлено не только против Франции, существует полная европейская солидарность по этому вопросу, и мы твердо настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой логики», - продолжил Ле Дриан и добавил, что если турецкая сторона не изменит свою позицию, то могут найтись средства давления, «есть план возможных санкций».

В среду французские власти запретили деятельность на территории страны турецкой молодежной националистической организации «Серые волки», напоминает телеканал «360». Это радикальное крыло турецкой Партии националистического движения, члены которого совершили покушение на Папу Римского Иоанна Павла II в 1981 году и убили экипаж российского Су-24 в ноябре 2015 года.

Дипломатический скандал между двумя странами разгорелся из-за убийства студентом-мусульманином парижского учителя Самюэля Пати. Как сообщали СМИ, Пати демонстрировал на своих лекциях, посвященных свободе слова, карикатуры на исламского пророка Мухаммеда того же журнала Charlie Hebdo.



Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на происшествие крайне резко, назвал его «терактом» и заявил о намерении бороться с политическим исламизмом в своей стране. Карикатуры Charlie Hebdo начали транслировать на правительственные здания. Тажке Макрон выдвинул инициативу по созданию отдельной организации совместно с Советом мусульман Франции для формирования в стране «просвещенного ислама», лишенного влияния других государств.

