ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Совета ЕС. Источник отмечает, что действие ограничительных мер продлено до 15 марта 2020 года.
Как напоминает RT, ранее источник в структурах ЕС сообщил, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций в отношении РФ на полгода. Позже экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в ЕС согласовали продление санкций в отношении России.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное продление антироссийских санкций ЕС, отметила, что «это уже заезженная пластинка».
Между тем, 10 сентября США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Об этом сообщает РИА «Новости». Источник отмечает, что, в частности, под ограничительные меры подпали руководитель регионального следственного отдела Владимир Ермолаев и старший следователь отдела Степан Ткач.
СМИ сообщают, что санкции введены из-за «грубых нарушений прав человека». По данным Госдепа, россияне были причастны к пыткам и «жестокому бесчеловечному или унижающему достоинство обращению» в отношении последователей «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России – прим. НСН), отмечает РИА ФАН.
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