ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Совета ЕС. Источник отмечает, что действие ограничительных мер продлено до 15 марта 2020 года.

Как напоминает RT, ранее источник в структурах ЕС сообщил, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций в отношении РФ на полгода. Позже экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в ЕС согласовали продление санкций в отношении России.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное продление антироссийских санкций ЕС, отметила, что «это уже заезженная пластинка».