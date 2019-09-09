Франция отказалась отменять антироссийские санкции

Отменять антироссийские санкции в настоящий момент нельзя. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. При этом министр подчеркнул, что и Россия, и Украина делают в последние недели «позитивные» шаги. В частности, он отметил обмен удерживаемыми лицами, который в минувшую субботу произвели Москва и Киев, отмечает «ФедералПресс». С каждой стороны в нём поучаствовали по 35 человек. В числе вернувшихся на Украину был режиссер Олег Сенцов, а в Россию вернулся журналист Кирилл Вышинский.

Однако, несмотря на это, пока отменять санкции против российской стороны не стоит, уверен глава МИД Франции.



