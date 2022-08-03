Армия Азербайджана взяла под контроль несколько высот в Нагорном Карабахе

В сообщении говорится, что 3 августа армянские военные грубо нарушили перемирие и «совершили диверсионно-террористический акт», в результате которого погиб один военнослужащий армии Азербайджана.

Ответным ударом уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, «живая сила, военная техника и большое количество боеприпасов».

«В результате проведённой подразделениями азербайджанской армии ответной операции «Месть» взят под контроль Кыргызский холм, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и ряд других важных господствующих высот», - отметили в Минобороны Азербайджана.

Ранее Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о грубом нарушении режима прекращения огня азербайджанскими войсками, в результате которого погибли двое военнослужащих.

