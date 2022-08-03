Армия Азербайджана взяла под контроль несколько высот в Нагорном Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы республики взяли под контроль несколько высот в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
В сообщении говорится, что 3 августа армянские военные грубо нарушили перемирие и «совершили диверсионно-террористический акт», в результате которого погиб один военнослужащий армии Азербайджана.
Ответным ударом уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, «живая сила, военная техника и большое количество боеприпасов».
«В результате проведённой подразделениями азербайджанской армии ответной операции «Месть» взят под контроль Кыргызский холм, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и ряд других важных господствующих высот», - отметили в Минобороны Азербайджана.
Ранее Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о грубом нарушении режима прекращения огня азербайджанскими войсками, в результате которого погибли двое военнослужащих.
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