«Россия будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у нее будет интерес продолжать поставки энергоресурсов», — цитирует главу Госдепартамента «Интерфакс».

Так Блинкен прокомментировал заявления Москвы об отказе от поставок сырья в страны, которые присоединятся к потолку цен.

Кроме того, госсекретарь заявил, что ограничение стоимости нефти может снизить негативные последствия того, что РФ получает средства от продажи энергоресурсов.

Ранее главы МИД стран G7 приняли совместное заявление о введении так называемого потолка цен на российскую нефть. Процесс планируют завершить в ближайшие недели.

