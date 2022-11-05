Блинкен: Россия продолжит поставки нефти несмотря на потолок цен

Россия будет поставлять нефть западным странам, несмотря на «ценовой потолок». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Упереться в потолок. Ценовые ограничения могут применить к газу и металлам

«Россия будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у нее будет интерес продолжать поставки энергоресурсов», — цитирует главу Госдепартамента «Интерфакс».

Так Блинкен прокомментировал заявления Москвы об отказе от поставок сырья в страны, которые присоединятся к потолку цен.

Кроме того, госсекретарь заявил, что ограничение стоимости нефти может снизить негативные последствия того, что РФ получает средства от продажи энергоресурсов.

Ранее главы МИД стран G7 приняли совместное заявление о введении так называемого потолка цен на российскую нефть. Процесс планируют завершить в ближайшие недели.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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