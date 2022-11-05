Блинкен: Россия продолжит поставки нефти несмотря на потолок цен
Россия будет поставлять нефть западным странам, несмотря на «ценовой потолок». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Россия будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у нее будет интерес продолжать поставки энергоресурсов», — цитирует главу Госдепартамента «Интерфакс».
Так Блинкен прокомментировал заявления Москвы об отказе от поставок сырья в страны, которые присоединятся к потолку цен.
Кроме того, госсекретарь заявил, что ограничение стоимости нефти может снизить негативные последствия того, что РФ получает средства от продажи энергоресурсов.
Ранее главы МИД стран G7 приняли совместное заявление о введении так называемого потолка цен на российскую нефть. Процесс планируют завершить в ближайшие недели.
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