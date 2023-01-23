ЕС отправит в Армению новую наблюдательную миссию

Главы МИД ЕС договорились отправить в Армению новую наблюдательную миссию, сообщается на сайте Евросовета.

Отмечается, что целью миссии является повышение доверия в приграничных районах Армении, а также нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном.

Сообщается, что миссия была согласована по запросу Еревана.