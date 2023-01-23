ЕС отправит в Армению новую наблюдательную миссию
Главы МИД ЕС договорились отправить в Армению новую наблюдательную миссию, сообщается на сайте Евросовета.
Отмечается, что целью миссии является повышение доверия в приграничных районах Армении, а также нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном.
Сообщается, что миссия была согласована по запросу Еревана.
О том, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе может быть урегулирован уже в самое ближайшее время, ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России.
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