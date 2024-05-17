В городе Хьюстон в Техасе не менее четырех человек погибли из-за урагана

Ураган обрушился на Хьюстон в американском штате Техас, погибли не менее четырех человек. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на данные местных властей.

«У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк», — рассказал мэр города Джон Уитмир.

По словам градоначальника, в центре Хьюстона зафиксированы значительные разрушения.

В свою очередь, пожарная служба сообщила, что в результате падения деревьев погибли два человека, из-за поваленного ветром крана скончался еще один.

Из-за урагана полеты в двух основных аэропортах Хьюстона приостановили. Кроме того, на фоне непогоды около миллиона в Техасе остались без электричества, из них свыше 800 тысяч — в Хьюстоне.

