СМИ сообщили о задержании зампреда правительства Алтайского края Кибардина

Зампредседателя правительства Алтайского края Иван Кибардин задержан в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Подробности инцидента пока неизвестны.

«Вчера в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно», — отметил собеседник агентства.

По словам заместителя председателя правительства края Дениса Губина, власти региона пока не получали официальной информации о задержании Кибардина. Губин также отметил, что его коллега не отстранен от должности.

Иван Кибардин занимает пост зампреда правительства Алтайского края с октября 2018 года. Чиновник отвечает в том числе за организацию деятельности исполнительных органов в сфере использования туристско-рекреационного, санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений, госохраны объектов культурного наследия, государственного строительного надзора в крае.

Ранее стало известно о задержании руководителя Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, напоминает Ura.ru. Позже сотрудника военного ведомства арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере.

