СМИ сообщили о задержании зампреда правительства Алтайского края Кибардина
Зампредседателя правительства Алтайского края Иван Кибардин задержан в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Подробности инцидента пока неизвестны.
«Вчера в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно», — отметил собеседник агентства.
По словам заместителя председателя правительства края Дениса Губина, власти региона пока не получали официальной информации о задержании Кибардина. Губин также отметил, что его коллега не отстранен от должности.
Иван Кибардин занимает пост зампреда правительства Алтайского края с октября 2018 года. Чиновник отвечает в том числе за организацию деятельности исполнительных органов в сфере использования туристско-рекреационного, санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений, госохраны объектов культурного наследия, государственного строительного надзора в крае.
Ранее стало известно о задержании руководителя Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, напоминает Ura.ru. Позже сотрудника военного ведомства арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru