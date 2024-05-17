С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б»
17 мая 202408:46
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» провели Воздушно-космические силы РФ на космодроме Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает Минобороны.
«В интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космическими аппаратами на борту», — указали в ведомстве.
Министерство не привело подробностей пуска.
В марте ракету «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П» №4 запустили с космодрома Байконур, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru