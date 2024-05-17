С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б»

Несколько гражданских предприятий повреждены после атаки БПЛА в Новороссийске Электроподстанция «Севастополь» пострадала после ночной атаки на город Президент России и председатель КНР обсудили перспективы сотрудничества двух стран Минобороны запустило ракету «Союз» со спутником в интересах своего ведомства Правительство планирует запретить ароматные жидкости для электронных сигарет Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев»