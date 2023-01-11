Песков: Миротворцы ООН могут быть направлены в Карабах только с согласия обеих сторон

Он пояснил, что обратиться в СБ ООН сейчас Армения не может, так как «это будет означать, что мы обращаемся против России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России, заявил ранее на этом фоне глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН.

