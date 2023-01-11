Песков: Миротворцы ООН могут быть направлены в Карабах только с согласия обеих сторон
Размещение миссии миротворцев Совбеза ООН в Нагорном Карабахе возможно только при согласии обеих сторон конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта», - отметил он.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то не исключено обращение Еревана в Совет безопасности ООН.
Он пояснил, что обратиться в СБ ООН сейчас Армения не может, так как «это будет означать, что мы обращаемся против России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России, заявил ранее на этом фоне глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН.
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