В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря
Владимиро-Ольгинская часовня в Десятинном монастыре канонической Украинской православной церкви в Киеве снесена. Об этом сообщил Telegram-канал обители.
В сентябре суд на Украине обязал снести Владимиро-Ольгинскую часовню, пояснив, что храм находится на территории Национального музея истории страны. Накануне вечером храм оцепили полицейские и военные, правоохранители пытались задержать братию монастыря. Позже в обители заявили, что часовни «больше не существует».
«3-й Десятинный храм в честь святых князей Владимира и Ольги был разрушен 16 мая 2024 года», — отметили в монастыре.
Как напомнили в обители, первый Десятинный храм в честь Пресвятой Богородицы был разрушен в 1240 году, второй храм — в 1936-м. По данным монастыря, икона Богородицы «Владимирская-Десятинная», список которой находился в часовне, уцелела, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru