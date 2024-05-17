В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря

В сентябре суд на Украине обязал снести Владимиро-Ольгинскую часовню, пояснив, что храм находится на территории Национального музея истории страны. Накануне вечером храм оцепили полицейские и военные, правоохранители пытались задержать братию монастыря. Позже в обители заявили, что часовни «больше не существует».

«3-й Десятинный храм в честь святых князей Владимира и Ольги был разрушен 16 мая 2024 года», — отметили в монастыре.

Как напомнили в обители, первый Десятинный храм в честь Пресвятой Богородицы был разрушен в 1240 году, второй храм — в 1936-м. По данным монастыря, икона Богородицы «Владимирская-Десятинная», список которой находился в часовне, уцелела, пишет «Свободная пресса».

