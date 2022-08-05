ЕС окончательно принял план снижения спроса на газ
Страны Евросоюза окончательно приняли план снижения нынешней зимой спроса на газ на 15%.
О планах сократить потребление газа на 15% Еврокомиссия заявляла 20 июля.
На сайте Совета ЕС говорится, что цель снижения использования газа — сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками российского газа. В сообщении указывается, что Россия «использует энергоносители в качестве оружия».
Уточняется также, что снижение потребления газа добровольное, однако в случае резкого сокращения поставок станет обязательным. Также допускается возможность исключения для некоторых стран-членов ЕС.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил ранее в эфире НСН, почему «Газпром» не хочет забирать у Германии турбину, ссылаясь на нарушение контракта.
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