ЕС окончательно принял план снижения спроса на газ

Страны Евросоюза окончательно приняли план снижения нынешней зимой спроса на газ на 15%.
О планах сократить потребление газа на 15% Еврокомиссия заявляла 20 июля.

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На сайте Совета ЕС говорится, что цель снижения использования газа — сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками российского газа. В сообщении указывается, что Россия «использует энергоносители в качестве оружия».

Уточняется также, что снижение потребления газа добровольное, однако в случае резкого сокращения поставок станет обязательным. Также допускается возможность исключения для некоторых стран-членов ЕС.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил ранее в эфире НСН, почему «Газпром» не хочет забирать у Германии турбину, ссылаясь на нарушение контракта.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссийский Газ
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