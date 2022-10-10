ЕС окажет Киеву дополнительную военную поддержку

Евросоюз окажет Украине дополнительную военную поддержку на фоне обострения украинского кризиса. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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В понедельник в ряде городов Украины прогремели взрывы, местные власти сообщали о ракетных ударах по энергообъектам, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Официальных сообщений о происходящем от Минобороны РФ пока не последовало.

Комментируя ситуацию на Украине, Боррель заявил, что «таким действиям нет места в XXI веке».

«Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе», — написал дипломат в Twitter.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз
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