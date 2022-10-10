ЕС окажет Киеву дополнительную военную поддержку

В понедельник в ряде городов Украины прогремели взрывы, местные власти сообщали о ракетных ударах по энергообъектам, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Официальных сообщений о происходящем от Минобороны РФ пока не последовало.

Комментируя ситуацию на Украине, Боррель заявил, что «таким действиям нет места в XXI веке».

«Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе», — написал дипломат в Twitter.

