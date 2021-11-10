ЕС обсуждает созыв экстренного саммита из-за кризиса на границе с Белоруссией

Возможность созыва экстренно саммита обсуждается сейчас в Евросоюзе по вопросу кризиса с беженцами на границе с Белоруссией. По утверждению Брюсселя, Минск специально нелегально переправляют мигрантов на территорию сообщества.

На созыве экстренной встречи настаивает Польша, но решение пока не принято, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС. Европейский Союз ранее заявил о готовности ввести новые санкции против 30 физических и юридических лиц Белоруссии. ЕС обвиняют президента республики Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве орудия давления на Запад.