ЕС обсуждает созыв экстренного саммита из-за кризиса на границе с Белоруссией
Возможность созыва экстренно саммита обсуждается сейчас в Евросоюзе по вопросу кризиса с беженцами на границе с Белоруссией. По утверждению Брюсселя, Минск специально нелегально переправляют мигрантов на территорию сообщества.
На созыве экстренной встречи настаивает Польша, но решение пока не принято, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС. Европейский Союз ранее заявил о готовности ввести новые санкции против 30 физических и юридических лиц Белоруссии. ЕС обвиняют президента республики Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве орудия давления на Запад.
Президент России Владимир Путин в разговоре с врио канцлера Германии Ангелой Меркель предложил сегодня наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов ЕС с Белоруссией, отмечает RT. Накануне Лукашенко рассказал Путину по телефону о ситуации с мигрантами на границе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По последней информации, две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии в Польшу. Некоторые нелегалы возвращены польскими силовиками назад. Поиски остальных продолжаются.
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