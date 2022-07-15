В ЕС пообещали засудить Венгрию за запрет пропаганды ЛГБТ

Европейская комиссия намерена оспорить в суде венгерский закон о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщает в пятницу Reuters.

По данным агентства, европейские чиновники считают, что этот нормативный акт, введенный в действие в прошлом году, противоречит нормам Евросоюза и нарушает права человека.

В Будапеште, в свою очередь, заявляют, что закон не затрагивает права ЛГБТ-сообщества, а касается лишь сексуального просвещения детей.

Он в частности запрещает включение в учебники и телевизионные шоу для детей демонстрацию однополых отношений, а также рекламу, упоминающую гомосексуализм, если она нацелена на несовершеннолетних.

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Нормативный акт, кроме того, вводит ограничения на проведение в школах и детсадах занятий по половому воспитанию. В соответствии с ним, подобные уроки могут проводить только лица и организации, внесенные в официальный реестр.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЛГБТВенгрияЕврокомиссияСуд
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