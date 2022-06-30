Посольство США в Москве подняло радужный флаг

Американская дипмиссия в Москве перед входом в здание посольства вывесила радужный флаг в поддержку ЛГБТ и их борьбе за равные права.

«В месяц гордости мы чествуем их и вновь обязуемся бороться с дискриминацией и другими препятствиями, которые стоят на пути всеобщего прогресса», - говорится в заявлении, опубликованном Telegram-канале посольства США в Москве.

В заявлении отмечается, что США будут стремиться к миру, где каждый человек будет жить открыто, если он того пожелает.

Ранее площадь у посольства США в Москве официально назвали в честь Донецкой народной республики. Мосгордума предложила назвать «Площадью Луганской народной республики» участок возле посольства ФРГ.

