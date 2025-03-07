ЕС намерен наращивать антироссийские санкции

Европейский союз намерен продолжать наращивать антироссийские санкции, сказано в итоговом документе саммита в Брюсселе.

Песков призвал ориентироваться на официальные заявления о санкциях

Его поддержали 26 из 27 лидеров государств-членов Евросоюза.

Это будет происходить одновременно с поддержкой Украины, отмечается в документе.

Ранее Минфин США заявил, что может ввести санкции против РФ ради мирных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры