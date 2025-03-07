ЕС намерен наращивать антироссийские санкции
7 марта 202502:01
Европейский союз намерен продолжать наращивать антироссийские санкции, сказано в итоговом документе саммита в Брюсселе.
Его поддержали 26 из 27 лидеров государств-членов Евросоюза.
Это будет происходить одновременно с поддержкой Украины, отмечается в документе.
Ранее Минфин США заявил, что может ввести санкции против РФ ради мирных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru