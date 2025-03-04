Песков призвал ориентироваться на официальные заявления о санкциях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможного смягчения антироссийских санкций следует вести, основываясь исключительно на официальных заявлениях.

По его словам, в информационном пространстве циркулирует множество неподтвержденных сообщений, и на данный момент никаких официальных заявлений на этот счет сделано не было.

Песков: Нормализация отношений РФ и США должна предполагать отмену санкций

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа поручила Госдепу и Минфину подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены для обсуждения с российской стороной.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что считают такие ограничения незаконными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:СанкцииДмитрий Песков

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