Песков призвал ориентироваться на официальные заявления о санкциях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможного смягчения антироссийских санкций следует вести, основываясь исключительно на официальных заявлениях.
По его словам, в информационном пространстве циркулирует множество неподтвержденных сообщений, и на данный момент никаких официальных заявлений на этот счет сделано не было.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа поручила Госдепу и Минфину подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены для обсуждения с российской стороной.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что считают такие ограничения незаконными, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru