Песков призвал ориентироваться на официальные заявления о санкциях

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа поручила Госдепу и Минфину подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены для обсуждения с российской стороной.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что считают такие ограничения незаконными, передает «Радиоточка НСН».

