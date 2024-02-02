Ермак рассказал о переговорах с Салливаном

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак побеседовал с советником американского президента Джо Байдена Джейком Салливаном. Об итогах переговоров украинский политик сообщил в Telegram-канале.

Пентагон подтвердил, что передаст Киеву реактивные снаряды GLSDB

Ермак рассказал Салливану об успешной встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Кроме того, в ходе разговора стороны обсудили положение на фронте и потребности ВСУ.

В свою очередь Салливан поздравил Киев с решением ЕС о перечислении Украине 50 млрд евро. Американский политик добавил, что администрация Байдена согласовывает с членами Конгресса предоставление Киеву финансирования.

Ранее Нуланд заявила, что американские высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже направляются в зону боев на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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