Ермак рассказал о переговорах с Салливаном
Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак побеседовал с советником американского президента Джо Байдена Джейком Салливаном. Об итогах переговоров украинский политик сообщил в Telegram-канале.
Ермак рассказал Салливану об успешной встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Кроме того, в ходе разговора стороны обсудили положение на фронте и потребности ВСУ.
В свою очередь Салливан поздравил Киев с решением ЕС о перечислении Украине 50 млрд евро. Американский политик добавил, что администрация Байдена согласовывает с членами Конгресса предоставление Киеву финансирования.
Ранее Нуланд заявила, что американские высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже направляются в зону боев на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru