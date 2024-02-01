В США заявили, что боеприпасы GLSDB направляются в зону боев на Украине
Американские высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже направляются в зону боев на Украине, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление в Киеве замгоссекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд.
По ее словам, американские власти продолжают оказывать Украине поддержку. Речь идет о новых инвестициях, систем вооружений для «восстановления оборонной промышленности».
Ранее стало известно, что США начали поставки Украине высокоточных ракет дальнего радиуса действия с бомбовым наконечником (GLSDB). Запускаемые с земли ракеты поднимают бомбы в воздух, после чего те отсоединяются от носителей, расправляют крылья и с помощью GPS летят к цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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