В США заявили, что боеприпасы GLSDB направляются в зону боев на Украине

Американские высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже направляются в зону боев на Украине, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление в Киеве замгоссекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд.

Пентагон подтвердил, что передаст Киеву реактивные снаряды GLSDB

По ее словам, американские власти продолжают оказывать Украине поддержку. Речь идет о новых инвестициях, систем вооружений для «восстановления оборонной промышленности».

Ранее стало известно, что США начали поставки Украине высокоточных ракет дальнего радиуса действия с бомбовым наконечником (GLSDB). Запускаемые с земли ракеты поднимают бомбы в воздух, после чего те отсоединяются от носителей, расправляют крылья и с помощью GPS летят к цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ОружиеСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры