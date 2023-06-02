СМИ: Передача Байденом самолетов F-16 Турции подорвет единство НАТО

Если президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешит передачу истребителей F-16 Турции ради принятия Швеции в НАТО, то Вашингтон рискует подорвать единство альянса. Такое мнение выразил обозреватель Майкл Рубин в статье для 19FortyFive.

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Он отметил, что решение Вашингтона пойти на уступки приведет к тому, что другие страны-участники альянса будут использовать право голоса о вступлении в НАТО как инструмент для получения дипломатической выгоды.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом считает, что Турция должна получить модернизированные американские истребители F-16, потому что это важно для обороноспособности НАТО. При этом он не уточнил, считают ли Штаты допустимым, может ли Турция в перспективе ожидать от Вашингтона более новые истребители F-35, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ТурцияСШАИстребитель

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