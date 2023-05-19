Эрдоган: Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО

Он отметил, что шведские власти позволяют «ответвлениям террористических группировок» свободно разгуливать по территории Швеции, турецкая сторона не может принять членство Швеции в Североатлантическом альянсе.

«Страна НАТО должна занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом... Прямо сейчас мы не готовы к Швеции», - заключил турецкий лидер.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил надежду, что Швеция станет членом Североатлантического альянса до саммита организации, который состоится в Литве в июле, сообщает RT.

