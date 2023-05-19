Эрдоган: Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время Анкара не готова к вступлению Швеции в НАТО, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что шведские власти позволяют «ответвлениям террористических группировок» свободно разгуливать по территории Швеции, турецкая сторона не может принять членство Швеции в Североатлантическом альянсе.
«Страна НАТО должна занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом... Прямо сейчас мы не готовы к Швеции», - заключил турецкий лидер.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил надежду, что Швеция станет членом Североатлантического альянса до саммита организации, который состоится в Литве в июле, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru