Эрдоган заявил о непричастности России к инциденту с падением ракет в Польше

«Для нас важно, что Россия сказала: "Мы здесь ни при чем". Помимо этого, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц на нашей утренней встрече заявил, что нужно детально расследовать это происшествие. Также важно, что [президент США Джо] Байден опроверг принадлежность ракеты к РФ», — цитирует политика РИА Новости.

Накануне две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. По данным СМИ, в результате погибли два человека. Позже сообщалось, что на польской территории упала одна ракета.

В Минобороны РФ отметили, что инцидент произошел не с российским снарядом, а заявления о «ракетах РФ» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки, пишет Ura.ru. Кроме того, Джо Байден усомнился, что в Польше упали российские ракеты, и призвал дождаться итогов расследования случившегося, пишет «Свободная пресса».

