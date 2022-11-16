Эрдоган заявил о непричастности России к инциденту с падением ракет в Польше
Россия, по имеющимся данным, не имеет отношения к инциденту с падением ракеты в Польше. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита Группы двадцати.
«Для нас важно, что Россия сказала: "Мы здесь ни при чем". Помимо этого, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц на нашей утренней встрече заявил, что нужно детально расследовать это происшествие. Также важно, что [президент США Джо] Байден опроверг принадлежность ракеты к РФ», — цитирует политика РИА Новости.
Накануне две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. По данным СМИ, в результате погибли два человека. Позже сообщалось, что на польской территории упала одна ракета.
В Минобороны РФ отметили, что инцидент произошел не с российским снарядом, а заявления о «ракетах РФ» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки, пишет Ura.ru. Кроме того, Джо Байден усомнился, что в Польше упали российские ракеты, и призвал дождаться итогов расследования случившегося, пишет «Свободная пресса».
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