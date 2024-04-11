Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его сыновей и внуков

В ХАМАС заявили, что трое детей Хании и трое его внуков были убиты в результате авиаудара израильской армии по сектору Газа.

Сам лидер ХАМАС заявил, что гибель сыновей и внуков не повлияет на требования о прекращении огня в палестинском анклаве. По словам Хании, за годы противостояния с Израилем он похоронил более 60 родственников.

Ранее президент Турции назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «палачом и убийцей» и обвинил его в массовых убийствах палестинцев в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

