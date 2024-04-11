Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его сыновей и внуков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования лидеру палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В ХАМАС заявили, что трое детей Хании и трое его внуков были убиты в результате авиаудара израильской армии по сектору Газа.
Сам лидер ХАМАС заявил, что гибель сыновей и внуков не повлияет на требования о прекращении огня в палестинском анклаве. По словам Хании, за годы противостояния с Израилем он похоронил более 60 родственников.
Ранее президент Турции назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «палачом и убийцей» и обвинил его в массовых убийствах палестинцев в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его сыновей и внуков
- Экс-министр просвещения РФ заявила о недостаточности 45 минут для урока в школе
- СМИ: военачальник США посетит Израиль в связи с возможной атакой Ирана
- В Ижевске загорелся склад на площади тысяча квадратных метров
- ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
- Главу Гагаузии Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева
- Киностудия Lionsgate отложила премьеры «Пилы 11» и ремейка «Ворона»
- В США во время празднования Ураза-Байрама произошла стрельба
- Байден оговорился и назвал себя человеком прошлого века
- Lufthansa приостановила полеты в Тегеран из-за ситуации на Ближнем Востоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru