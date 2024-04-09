Турция ограничила экспорт в Израиль 54 видов промышленных товаров
Турция ограничит экспорт в Израиль 54 наименований продуктов на первом этапе с 9 апреля. Об этом заявили в министерстве торговли республики, передает ТАСС.
В частности, меры коснутся различных видов продукции из стали, алюминия, красок, электрических кабелей, авиатоплива, масел, удобрений, ряда видов промышленной техники. Минторг Турции подчеркнул, что ограничения связаны с боевыми действиями в секторе Газа и будут действовать до окончания боев и создания условий для беспрепятственной доставки в анклав гуманитарной помощи.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международные организации в «молчаливой позиции» по гибели населения Газы, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru