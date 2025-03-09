СМИ: ФРГ может разорвать договор с США о покупке истребителей F-35A

Такое решение может быть принято, если США решат встроить в самолёты дистанционный «аварийный выключатель», как в пусковые установки HIMARS, поставленные Украине.

В Европе боятся дистанционной деактивации своего вооружения на территории Германии.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск раскритиковал истребители F-35, назвав их производство нерентабельным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

