СМИ: ФРГ может разорвать договор с США о покупке истребителей F-35A

Германия может разорвать договор с Вашингтоном о покупке 35 истребителей F-35A, сообщает Bild со ссылкой на бывшего руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.

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Такое решение может быть принято, если США решат встроить в самолёты дистанционный «аварийный выключатель», как в пусковые установки HIMARS, поставленные Украине.

В Европе боятся дистанционной деактивации своего вооружения на территории Германии.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск раскритиковал истребители F-35, назвав их производство нерентабельным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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