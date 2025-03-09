СМИ: ФРГ может разорвать договор с США о покупке истребителей F-35A
Германия может разорвать договор с Вашингтоном о покупке 35 истребителей F-35A, сообщает Bild со ссылкой на бывшего руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.
Такое решение может быть принято, если США решат встроить в самолёты дистанционный «аварийный выключатель», как в пусковые установки HIMARS, поставленные Украине.
В Европе боятся дистанционной деактивации своего вооружения на территории Германии.
Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск раскритиковал истребители F-35, назвав их производство нерентабельным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru