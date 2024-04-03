Эрдоган спрогнозировал снижение инфляции в Турции в конце 2024 года
Инфляция в Турции начнет снижаться ближе к концу 2024 года, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями правоохранительных органов. Трансляцию мероприятия вел телеканал TRT Haber.
«Надеюсь, что во второй половине года мы станем свидетелями снижения инфляции», - сказал глава государства.
В марте цены в Турции выросли на 3,16%. В годовом выражении инфляция составила 68,5% в годовом выражении.
Ранее Центральный банк Турции поднял ключевую ставку с 45% до 50% годовых. Регулятор назвал главным триггером инфляции стремительный рост цен в сегменте услуг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru