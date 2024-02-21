Турецкая лира вновь обновила исторический минимум
21 февраля 202418:28
Курс турецкой валюты обновил исторический минимум, достигнув 31 лиры за американский доллар, следует из данных торгов на Форекс.
Котировки в моменте достигали уровня в 31,0095 лиры. Вечером доллар торгуется за 31,0020 лиры (плюс 0,34 процента к отметке закрытия предыдущего торгового дня).
Лира падает на фоне рекордной инфляции в Турции. По итогам января индекс потребительских цен достиг 64,86% в годовом выражении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru