Турецкая лира вновь обновила исторический минимум

Курс турецкой валюты обновил исторический минимум, достигнув 31 лиры за американский доллар, следует из данных торгов на Форекс.

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Котировки в моменте достигали уровня в 31,0095 лиры. Вечером доллар торгуется за 31,0020 лиры (плюс 0,34 процента к отметке закрытия предыдущего торгового дня).

Лира падает на фоне рекордной инфляции в Турции. По итогам января индекс потребительских цен достиг 64,86% в годовом выражении.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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