Эрдоган сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вывоз зерна по гуманитарному коридору возобновлен, сообщает ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что договоренность о возобновлении участия России в зерновой сделке была достигнута с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Такие данные приводит РИА Новости.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участие России в сделке приостановлено.

«Контакты по зерновой сделке продолжаются, но пока участие РФ по-прежнему приостановлено», - сказал Песков.

Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.



