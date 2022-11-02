Эрдоган сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вывоз зерна по гуманитарному коридору возобновлен, сообщает ТАСС.
Турецкий лидер отметил, что договоренность о возобновлении участия России в зерновой сделке была достигнута с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Такие данные приводит РИА Новости.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участие России в сделке приостановлено.
«Контакты по зерновой сделке продолжаются, но пока участие РФ по-прежнему приостановлено», - сказал Песков.
Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.
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