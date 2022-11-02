Минобороны РФ: Россия сторона возобновляет реализацию «зерновой сделки»
Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что российская сторона получила необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.
Отмечается, что гарантии были получены «благодаря участию международной организации, а также содействию Турции».
«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию «Черноморской инициативы», - подчеркнули в Минобороны РФ.
Ранее в российском военном ведомстве заявили, что 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, после чего было принято решение приостановить участие РФ в «зерновой сделке», сообщает RT.
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