Минобороны РФ: Россия сторона возобновляет реализацию «зерновой сделки»

В сообщении говорится, что российская сторона получила необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.



Отмечается, что гарантии были получены «благодаря участию международной организации, а также содействию Турции».

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию «Черноморской инициативы», - подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, после чего было принято решение приостановить участие РФ в «зерновой сделке», сообщает RT.