Эрдоган рассказал, что шокирует Швецию в вопросе членства в НАТО
Турецкий лидер Тайип Эрдоган прокомментировал запрос Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс, сообщает телеканал «360» со ссылкой на NTV Haber.
По словам главы государства, Анкара может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое «шокирует» Швецию. «Если потребуется, мы можем дать другой месседж по Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии», — заявил Эрдоган.
После акции сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме переговоры с Анкарой о вхождении Швеции в НАТО приостановлены, заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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