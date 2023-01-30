Эрдоган рассказал, что шокирует Швецию в вопросе членства в НАТО

По словам главы государства, Анкара может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое «шокирует» Швецию. «Если потребуется, мы можем дать другой месседж по Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии», — заявил Эрдоган.

После акции сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме переговоры с Анкарой о вхождении Швеции в НАТО приостановлены, заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

