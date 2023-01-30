Эрдоган рассказал, что шокирует Швецию в вопросе членства в НАТО

Турецкий лидер Тайип Эрдоган прокомментировал запрос Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс, сообщает телеканал «360» со ссылкой на NTV Haber.

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По словам главы государства, Анкара может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое «шокирует» Швецию. «Если потребуется, мы можем дать другой месседж по Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии», — заявил Эрдоган.

После акции сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме переговоры с Анкарой о вхождении Швеции в НАТО приостановлены, заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвецияТурцияНАТОЭрдоган
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