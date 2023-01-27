Белый дом: США не будут вмешиваться в ситуацию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

США не будут вмешиваться в ситуацию со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы проявляем уважение к обсуждению, которое ведут суверенные страны», — подчеркнул Кирби.

«Кусают» Эрдогана: Заявления о выходе Турции из НАТО объяснили приближением выборов

Вместе с тем, он призвал Турцию побыстрее проработать свои обеспокоенности в сфере безопасности с тем, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО, как можно быстрее.

Ранее в Анкаре заявили о невозможности проведения шведско-турецких переговоров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:ФинляндияШвецияСШАБелый Дом
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры