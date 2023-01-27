Белый дом: США не будут вмешиваться в ситуацию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
США не будут вмешиваться в ситуацию со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.
«Мы проявляем уважение к обсуждению, которое ведут суверенные страны», — подчеркнул Кирби.
Вместе с тем, он призвал Турцию побыстрее проработать свои обеспокоенности в сфере безопасности с тем, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО, как можно быстрее.
Ранее в Анкаре заявили о невозможности проведения шведско-турецких переговоров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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