Белый дом: США не будут вмешиваться в ситуацию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Вместе с тем, он призвал Турцию побыстрее проработать свои обеспокоенности в сфере безопасности с тем, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО, как можно быстрее.

Ранее в Анкаре заявили о невозможности проведения шведско-турецких переговоров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

