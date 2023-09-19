Эрдоган прокомментировал позицию Турции по урегулированию конфликта вокруг Украины

Анкара отдаст приоритетное внимание дипломатии в урегулировании конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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По его словам, власти прилагают усилия «для завершения российско-украинского конфликта с установлением справедливого мира». Глава государства отметил, что Анкара будет уделять приоритетное внимание дипломатии для установления прочного мира и увеличения числа друзей.

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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