Эрдоган прокомментировал позицию Турции по урегулированию конфликта вокруг Украины

По его словам, власти прилагают усилия «для завершения российско-украинского конфликта с установлением справедливого мира». Глава государства отметил, что Анкара будет уделять приоритетное внимание дипломатии для установления прочного мира и увеличения числа друзей.

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

