Эрдоган прокомментировал позицию Турции по урегулированию конфликта вокруг Украины
Анкара отдаст приоритетное внимание дипломатии в урегулировании конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По его словам, власти прилагают усилия «для завершения российско-украинского конфликта с установлением справедливого мира». Глава государства отметил, что Анкара будет уделять приоритетное внимание дипломатии для установления прочного мира и увеличения числа друзей.
Ранее Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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