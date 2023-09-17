Шольц назвал вывод ВС РФ с Украины условием для мирных переговоров
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался об условиях для начала мирных переговоров по Украине, пишет РИА Новости.
Для начала диалога об урегулировании конфликта Россия должна вывести войска с Украины, считает Шольц. Об этом он заявил в ходе федерального конгресса профсоюза Verdi.
Призывы к немедленному началу мирных переговоров глава правительства Германии счел «циничными».
США управляют конфликтом на Украине посредством поставок вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, цель Запада заключается в стратегическом поражении Москвы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru