Для начала диалога об урегулировании конфликта Россия должна вывести войска с Украины, считает Шольц. Об этом он заявил в ходе федерального конгресса профсоюза Verdi.

Призывы к немедленному началу мирных переговоров глава правительства Германии счел «циничными».

США управляют конфликтом на Украине посредством поставок вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, цель Запада заключается в стратегическом поражении Москвы, отмечает «Радиоточка НСН».

