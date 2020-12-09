Эрдоган прилетел в Баку на военный парад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой прилетели в Баку, сообщает haqqin.az.
Планируется его участие в военном параде, который 10 декабря состоится в Баку по случаю победы Азербайджана в военных действиях в Нагорном Карабахе. Участвовать в нем будут более 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники.
Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН рассказал, что конфликт в армянском обществе назрел еще до поражения в Карабахе.
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