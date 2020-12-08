«Провалился!». В Госдуме призвали Пашиняна уйти в отставку

«Было бы очень странно, если бы после всего произошедшего армянский народ вверил бы дальнейшую судьбу Армении тому же Пашиняну, который так провалился», - уточнил депутат.

Он считает, что необходимо «принять и признать, что это внутреннее дело Армении». Чем быстрее оно найдет свое «законное разрешение, тем быстрее будут предприняты реальные меры по восстановлению» обороноспособности Армении и возрождению духа армянского народа.

«Армения в том регионе, в котором она расположена, не может долго существовать при таком внутреннем раздоре, в обстановке падения веры в способности правительства обеспечить жизнь армянского народа», - подчеркнул собеседник НСН.

Затулин уверен, что пока Пашинян отвергает возможность отставки, «пытается уцепиться за власть, удержать большинство в Национальном собрании, которое является «вершителем судеб». Но, чем дольше он будет «упираться, тем серьезнее будет это сопротивление и тяжелее будет обстановка в самой Армении».

Ранее вопрос тормозился тем, что оппозиция находилась в раздробленном состоянии. Но сейчас большинство сил выступает в поддержку «Вазгена Манукяна (армянский национальный, государственный и политический деятель. Первый премьер-министр третьей Республики Армения, бывший министр обороны Республики Армения в период первого Нагорно-Карабахского конфликта с 1992-1993 гг. - прим. НСН) в качестве [главы] правительства переходного периода», уверен российский политик.

«Я за то, чтобы премьер Армении прислушался к голосу улиц, церкви, действующего президента и нашел в себе силы и мужество принять то решение, которое в свое время принял его предшественник в более спокойной ситуации – то есть отказался от власти. Мне кажется, при том накале страстей, которое сейчас есть, должны быть еще раз озвучены гарантии лично Пашиняну, что после ухода он не будет под преследованием. Навязывать Пашиняна армянскому народу, после всего произошедшего, это заведомо путь в никуда», - заключил Константин Затулин.

Ранее НСН сообщала, что оппозиционные партии на митинге перед правительственной дачей Пашиняна выдвинули ему ультиматум - до вторника, 8 декабря, уйти в отставку. Иначе оппозиция начнет акции протеста по всей стране.