«Провалился!». В Госдуме призвали Пашиняна уйти в отставку
Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в эфире НСН рассказал, что будет после ухода Пашиняна.
Католикос всех армян Гарегин II выступил с призывом уйти в отставку к премьер-министру Николе Пашиняну. В своем послании глава Армянской Апостольской Церкви уточнил, что многочисленные жертвы и потеря значительной части Нагорного Карабаха нарушили национальное единство и солидарность. Оппозиция тем временем призвала граждан к акциям неповиновения из-за отказа Пашиняна оставить пост премьер-министра.
Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН отметил, что конфликт в армянском обществе назрел еще до поражения в Карабахе.
«Совершенно очевидно, что Никола Пашинян потерял доверие не только представителей политической элиты и армянской церкви. Прежде всего он потерял доверие со стороны армянского народа во всем мире, ибо оказался неспособным к руководству Арменией, к защите армянских интересов. Это не имеет в данном случае прямого отношения к исполнению, подписанного с Азербайджаном и Россией, соглашения, поскольку оно безальтернативно», - считает Затулин.
По его словам, в настоящее время, в том числе и благодаря Пашиняну, Армения не в состоянии вести войну, а срыв этого соглашения может привести к возобновлению военных действий. Оппозиция это поняла и такого требования больше не выдвигает.
«Было бы очень странно, если бы после всего произошедшего армянский народ вверил бы дальнейшую судьбу Армении тому же Пашиняну, который так провалился», - уточнил депутат.
Он считает, что необходимо «принять и признать, что это внутреннее дело Армении». Чем быстрее оно найдет свое «законное разрешение, тем быстрее будут предприняты реальные меры по восстановлению» обороноспособности Армении и возрождению духа армянского народа.
«Армения в том регионе, в котором она расположена, не может долго существовать при таком внутреннем раздоре, в обстановке падения веры в способности правительства обеспечить жизнь армянского народа», - подчеркнул собеседник НСН.
Затулин уверен, что пока Пашинян отвергает возможность отставки, «пытается уцепиться за власть, удержать большинство в Национальном собрании, которое является «вершителем судеб». Но, чем дольше он будет «упираться, тем серьезнее будет это сопротивление и тяжелее будет обстановка в самой Армении».
Ранее вопрос тормозился тем, что оппозиция находилась в раздробленном состоянии. Но сейчас большинство сил выступает в поддержку «Вазгена Манукяна (армянский национальный, государственный и политический деятель. Первый премьер-министр третьей Республики Армения, бывший министр обороны Республики Армения в период первого Нагорно-Карабахского конфликта с 1992-1993 гг. - прим. НСН) в качестве [главы] правительства переходного периода», уверен российский политик.
«Я за то, чтобы премьер Армении прислушался к голосу улиц, церкви, действующего президента и нашел в себе силы и мужество принять то решение, которое в свое время принял его предшественник в более спокойной ситуации – то есть отказался от власти. Мне кажется, при том накале страстей, которое сейчас есть, должны быть еще раз озвучены гарантии лично Пашиняну, что после ухода он не будет под преследованием. Навязывать Пашиняна армянскому народу, после всего произошедшего, это заведомо путь в никуда», - заключил Константин Затулин.
Ранее НСН сообщала, что оппозиционные партии на митинге перед правительственной дачей Пашиняна выдвинули ему ультиматум - до вторника, 8 декабря, уйти в отставку. Иначе оппозиция начнет акции протеста по всей стране.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 097 / сут.
Умерли
44 159+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+24 938 / сут.
- Госдума отклонила проект закона о бэби-боксах
- Forbes включил Набиуллину в рейтинг самых влиятельных женщин мира
- Гинцбург: Бокал шампанского на Новый год не навредит тем, кто привился от COVID-19
- Венесуэла отвергла заявление Евросоюза о непризнании итогов выборов
- Центр имени Гамалеи заявил о готовности производить «Спутник V» на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru