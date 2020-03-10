Эрдоган предложил Путину заняться нефтью в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии, чтобы поддержать сирийскую экономику.
По его словам, месторождения нефти есть в Камышлы, а также в Дейр-эз-Зоре, которые эксплуатируют террористы (запрещенные в Турции Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов — НСН).
«Я Путину сказал: "Давайте мы объединим усилия, и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию". Путин ответил: "Возможно"», — цитирует Эрдогана газета Sabah.
Турецкий лидер добавил, что аналогичное предложение Анкара может сделать Соединенным Штатам.
8 марта Эрдоган заявил, что Турция готова самостоятельно действовать в сирийской провинции Идлиб, если достигнутые с Россией договоренности не будут соблюдены.
В четверг, 5 марта, Эрдоган и президент РФ Владимир Путин заявили о согласовании документа об урегулировании ситуации в Идлибе. В частности, был провозглашен режим прекращения огня.
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