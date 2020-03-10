Эрдоган предложил Путину заняться нефтью в Сирии

«Я Путину сказал: "Давайте мы объединим усилия, и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию". Путин ответил: "Возможно"», — цитирует Эрдогана газета Sabah.

Турецкий лидер добавил, что аналогичное предложение Анкара может сделать Соединенным Штатам.

8 марта Эрдоган заявил, что Турция готова самостоятельно действовать в сирийской провинции Идлиб, если достигнутые с Россией договоренности не будут соблюдены.

В четверг, 5 марта, Эрдоган и президент РФ Владимир Путин заявили о согласовании документа об урегулировании ситуации в Идлибе. В частности, был провозглашен режим прекращения огня.



